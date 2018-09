Contactverbod voor echtgenoot met losse handjes 04 september 2018

De raadkamer in Turnhout heeft een 34-jarige man uit Beerse voorwaardelijk vrijgelaten. Hij was door de onderzoeksrechter onder elektronisch toezicht geplaatst nadat hij maandag 27 augustus was opgepakt voor intrafamiliaal geweld tegen zijn echtgenote. Hij is nu vrij gelaten in afwachting van zijn proces op voorwaarden dat hij zich aan een contactverbod houdt. Hij moet ook een andere verblijfplaats zoeken. (JVN)