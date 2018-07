Chris bant negativisme op nieuwe website beerseleeft.be 20 juli 2018

02u45 0 Beerse Inwoners van Beerse en deelgemeente Vlimmeren kunnen voortaan terecht op de website www.beerseleeft.be om suggesties te doen over dingen die anders of beter kunnen, reclame te maken voor evenementen of een zicht te krijgen op wat er allemaal te doen is. "In de 'ge zijt van'-groepen worden berichten te vaak in het belachelijke getrokken", zegt bedenker Chris Cnaepkens.

Het is eigen aan Facebookgroepen als 'ge zijt van' dat er op geplaatste berichten soms tot honderden reacties komen die vaak negatief zijn of waarin de plaatser belachelijk wordt gemaakt. "Met beerseleeft.be hoop ik eigenlijk een alternatief te kunnen bieden", zegt Chris Cnaepkens. "We hebben vier rubrieken: horeca, middenstand, shopping en 'wat te doen'. Onder elke rubriek kan je suggesties doen en die kunnen dan geliked worden. Zo plaatste iemand een suggesties om een proefevenement te organiseren en dat leverde al meteen wat likes op. Ook kwamen er veel suggesties rond de parkeerkaart in het centrum van Beerse. Het zou mooi zijn dat verantwoordelijken binnen de horeca, middenstand of het gemeentebestuur de suggesties ook ter harte nemen en er iets mee doen."





Likes

Alle suggesties worden eerst wel gescreend. "Het is echt de bedoeling om onzinnige suggesties geen forum te geven. Daar geen reacties toe te laten, vermijden we ook dat suggesties in het belachelijke worden getrokken", vertelt Chris. "Het systeem van de likes kan ook niet gemanipuleerd worden. Ik hoop dat via deze website Beerse echt eens positief in de kijker komt." (VTT)