CDE en Vlim.be vormen opnieuw kartel 17 juli 2018

De partijen CDE en Vlim.be trekken opnieuw in kartel naar de kiezer op 14 oktober. De christendemocraten hebben grote ambities, want ze willen in oktober opnieuw de grootste partij worden zoals het was in het verleden. In 2012 kreeg de partij echter een zware tik van N-VA. Lijsttrekker wordt Bart Craane. Binnen de top vijf staan er drie vrouwen met Isabelle Druyts, Annemie Guns en ex-N-VA schepen Ingrid Van Genechten. Staf Willemsens wordt lijstduwer. De andere namen zijn die van Marc Veulemans, Michael Maes, Silke Schellekens, Heidi Roelands, Werner Maes, Luc Driesen, Indra Van Der Steen, Chris Knaepkens, Nelly Mols, Freddy Smans, Romy Swinnen, Michiel Dockx, Nancy Snels, Joyce Adriaenssen, Niels Van Laer, Jef Goossens, Marina Seels, Richelle Esajas, Jan Horemans en Kurt Wijnants. (VTT)