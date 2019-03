Buurt eist voorwaarden én controles voor zomerbar Toon Verheijen

29 maart 2019

09u03 4 Beerse Buurtbewoners van de Polendam en de Heilaarstraat eisen dat het gemeentebestuur komende zomer streng toeziet op het naleven van de uitbatingsvoorwaarden van de zomerbar aan brug 5. Aan de kant van Polendam hopen ze ook op een betere communicatie vanuit de organisatie. “Vorig jaar werd onze kant van de vaart blijkbaar vergeten”, klinkt het. De organisatie betreurt de kritiek, maar wil zich inzetten voor een betere communicatie met de buurt.

De zomerbar aan brug 5 trok vorige zomermaanden flink wat volk naar de Vaart in Beerse, maar dat zorgde blijkbaar voor flink wat overlast bij buurtbewoners. Zij hebben ondertussen bij het nieuwe openbaar onderzoek al bezwaren ingediend. “We hopen vooral dat er iets aan de decibels kan gedaan worden”, klinkt het bij een buurtbewoonster die aan de kant van de Polendam woont. “Vorig jaar heb ik zes keer de politie moeten bellen. Die kwamen dan ook effectief en dan ging de muziek wel even stiller, maar tien minuten daarna ging de volumeknop weer open. We hebben het gevoel dat er niet echt veel aan gedaan is. Bovendien was er ook een heel gebrekkige communicatie vanuit de organisatie. Wij aan de Polendam hebben nooit een brief of iets dergelijks gezien. En tenslotte hebben we ook de indruk dat de organisatie zich ook niet aan de voorwaarden heeft gehouden. DJ’s mochten enkel in het weekend, maar op een bepaald moment zijn er daar dagen achter elkaar dj’s geweest. Op zich hebben we niets tegen de zomerbar, maar de regels moeten wel nageleefd worden uit respect ook voor de buren.”

Schepen Staf Willemsens (CDE-Vlim.be) belooft de zaken mee te nemen. “We hebben al gesprekken gehad met de mogelijke uitbaters, maar we hebben als college zelf nog geen beslissing genomen”, aldus Willemsens. “Als ze een vergunning krijgen, zal er dat sowieso eentje zijn waarin een aantal voorwaarden worden opgelegd. Zijn er klachten, dan moeten die zeker gemeld worden en dan zullen we dat opvolgen.”

De organisatoren van BAR5 vinden het jammer dat ze in een slecht daglicht gesteld worden. “We betreuren deze reactie aangezien wij communicatie met de buurtbewoners hoog in het vaandel dragen. Vorig jaar bestond ons actieplan uit de distributie van lijsten met contactgegevens en uitzonderingen per dag alsook een buurtoverleg voor de opening. Desalniettemin willen we dit jaar nog harder werken om de communicatie met de buurt op punt te zetten. Zo willen we meerdere momenten inlassen doorheen de zomer om samen met de buren een evaluatie te maken van de voorbije weken”, klinkt het bij de mannen van Kollektiv Productions.