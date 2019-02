Bromfiets knalt op auto: twee gewonden JVN

20 februari 2019

10u58 0

Op de Turnhoutseweg in Beerse is woensdagochtend rond 7.30 uur een bromfietser achteraan ingereden op een stilstaande wagen. Zowel de bestuurder van de bromfiets, V.D.S. (36) uit Malle, als zijn vrouwelijke passagier, V.D. (31) uit Malle, liepen bij het ongeval lichte verwondingen op. Ze zijn naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.