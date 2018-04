Brandweer zoekt vrijwilligers 24 april 2018

De brandweer Zone Taxandria is op zoek naar vrijwilligers voor de post in Beerse. Iedereen is welkom op een informatieavond op 3 mei in de kazerne aan de Bisschopslaan. De avond start om 19.30 uur. (VTT)