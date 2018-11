Bouwbedrijf DCA zamelt 9.000 euro in voor Cliniclowns op New York City Marathon Toon Verheijen

07 november 2018

12u53 10 Beerse Bouwbedrijf DCA uit Beerse heeft afgelopen weekend bijna 9.000 euro opgehaald tijdens de wereldberoemde New York City Marathon. Algemeen directeur Michiel Schellekens en communicatieverantwoordelijke Isabelle Huybrechts liepen zondag samen met nog twaalf andere ‘Cliniclown-lopers’ mee voor het goede doel.

Bouwbedrijf DCA sponsort sinds vorig jaar geregeld de Cliniclowns. Om extra geld in te zamelen besloten Michiel Schellekens en Isabelle Huybrechts om samen met 50.000 anderen deel te nemen aan de New York City Marathon. De loopwedstrijd, traditioneel op de eerste zondag van november, behoort samen met de Boston Marathon en de Chicago Marathon tot de grootste hardloopevenementen van de Verenigde Staten. Ze liepen de 42 km en 195 meter volledig uit en haalden daarmee bijna 9.000 euro op voor Cliniclowns. “Wij zijn ontzettend tevreden dat we de hele marathon hebben uitgelopen. Het was fysiek zwaar, maar dat je je kan inzetten voor een organisatie zoals Cliniclowns, die afleiding en plezier brengen bij kinderen die ziek of gehandicapt zijn, geeft enorm veel voldoening.”

Bouwbedrijf DCA uit Beerse maakt van welzijn één van haar beleidsthema’s. “ Met het geld kunnen we verder investeren in onze technologie voor de virtuele bezoeken. Die zijn erg belangrijk omdat het aantal dagen die langdurig zieke kinderen in een ziekenhuis mogen doorbrengen tot een minimum beperkt is. Daardoor moeten heel wat zieke kinderen een lange ziekteperiode thuis doormaken en zijn die virtuele bezoeken een absolute meerwaarde.” Isabelle en Michiel eindigen respectievelijk in 4u16 en 3u19.

DCA kondigde vorig jaar aan dat ze Cliniclowns de komende drie jaar te steunen. Volgend jaar zal DCA uiteraard ook nog acties op poten zetten om het partnership met Cliniclowns een extra financiële boost te geven.