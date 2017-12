Bouwaanvraag voor omstreden gemeentehuis 02u24 3

Groep Van Roey heeft donderdag de omgevingsvergunning (de nieuwe bouw- én milieuvergunning in één) aangevraagd voor het nieuw gemeentehuis in het centrum van de gemeente. Rond de bouw van het nieuwe dienstverleningscentrum in het park in de omgeving van het Tempelhof is al heel wat te doen geweest. Er werd zelfs een referendum georganiseerd waar uiteindelijk wel geen rekening mee werd gehouden door de meerderheid. Na de intensieve communicatieweek van eind september, ging het gemeentebestuur samen met Groep Van Roey aan de slag om de plannen in detail af te werken. "We hebben de voorbije maanden nog hard doorgewerkt zodat we uiteindelijk nog voor de jaarwisseling het bouwdossier in te dienen", zegt burgemeester Marc Smans (N-VA). "Het is nu aan de provincie om te oordelen of het dossier ontvankelijk is zodat wij een openbaar onderzoek kunnen organiseren. Daarna moet de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie een advies geven aan de deputatie. We verwachten binnen vijf maanden een beslissing." Info: https://ndc.beerse.be. (VTT)