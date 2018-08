Botulisme in de Vaart 09 augustus 2018

De gemeente Beerse roept op om de komende dagen zeker niet in de Vaart te gaan zwemmen. Er zijn immers dode en zieke watervogels aangetroffen met symptomen van botulisme. Ook huisdieren laat je best niet in het kanaal Dessel-Schoten verkoeling zoeken. Tref je dode of zieke watervogels en/of vissen aan, dan mag je onmiddellijk contact opnemen met hulpverleningszone Taxandria op 014/42.22.22. Het is immers van belang dat de kadavers zo spoedig mogelijk worden verwijderd aangezien de kadavers en eventuele larven en vliegen, deze botulinetoxines wel bevatten. Als je belt, geef dan de locatie van de getroffen dieren zo nauwkeurig mogelijk aan de bevoegde diensten. (VTT)