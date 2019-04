Boom die al twee weken op dak ligt zorgt voor schade aan gasleiding Toon Verheijen

03 april 2019

18u16

De bewoners van een woning in de Patrijzenstraat verwittigden woensdagnamiddag de hulpdiensten omdat ze een gasgeur waarnamen. “Een veertiental dagen geleden was er een boom omgewaaid tijdens een storm", zegt bewoonster Ria Wouters. “De boom belandde op het dak, maar we konden wel gewoon in de woning blijven. De boom zelf lag ook stabiel, want de wortels zaten nog grotendeels in de grond. Maar dinsdag tijdens het onweer is de boom beginnen bewegen en kwamen de wortels wat meer los. Daarbij werd vermoedelijk de gasleiding geraakt. De leiding is nu afgesloten en ten laatste vrijdag komen ze de boom verwijderen. Hopelijk hebben we dan snel terug aardgas.”