Bol op kerk van Vlimmeren verandert in eend 21 april 2018

03u12 0 Beerse De organisatie van Vlimmeren Kermis heeft gisterenavond voor een stunt gezorgd.

De grote bol op het dak van de kerk van Vlimmeren, een kunstwerk dat normaal licht moet geven maar door niet veel mensen in Vlimmeren als mooi wordt ervaren, is plots veranderd in een eend. "De eend is symbool van Vlimmeren Kermis", lacht Sven Bosch. "Het heeft ons heel wat politieke overtuigingskracht gekost, maar uiteindelijk mochten we de bol toch aankleden. We hebben veel hulp gekregen van Carina's Naaiatelier voor het maken van de eend, maar vooral ook van Hermans Heftrucks uit Rijkevorsel. Normaal zou de brandweer de bol, die op 25 meter hoogte hangt, komen aankleden maar door de zware brand bij de kippenboer lukte dat niet. Omdat er toch heel wat mensen kwamen kijken, moesten we wel naar een oplossing zoeken. Gelukkig is het allemaal in orde gekomen (lacht)." Vlimmeren Kermis vindt plaats op 3, 4, 5 en 6 mei. Op het programma onder meer een comedy night met Jens Dendoncker en Thomas Smith, een speciale bieravond, een echte kermisfuif en een familiebarbecue.





(VTT)