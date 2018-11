Bibliotheek Beerse doet mee aan ‘Het Groot Dictee heruitgevonden’ Toon Verheijen

20 november 2018

09u45 0 Beerse De bibliotheek van Beerse neemt deel aan ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’, een idee van de collega’s van de Stedelijke Bibliotheek Mechelen.

Vorig jaar vond het een eerste keer plaats bij de initiatiefnemers en namen er zestig mensen deel. Op 7 december 2018 om 20 uur wordt het gespeeld in meer dan zestig bibliotheken tegelijk. Ook de bibliotheek van Beerse doet mee. Op hetzelfde moment wordt hetzelfde taalspel gespeeld, met dezelfde tekst geschreven door de jonge auteur Ans De Bremme.

Wie wil deelnemen, moet zich voor 30 november inschrijven via bibliotheek@beerse.be of via het nummer 014 615615 of aan de balie in de bib. De deelname is gratis.