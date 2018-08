Bestuurder verliest controle over stuur 22 augustus 2018

02u33 0

De 34-jarige K.A. uit Beerse heeft maandag rond 17 uur de controle over het stuur van zijn wagen verloren in de Bisschopslaan in Beerse. Het voertuig raakte van de weg af. De bestuurder liep lichte verwondingen op. (JVN)