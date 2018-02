Bestuurder gewond 28 februari 2018

Drie voertuigen zijn dinsdagochtend rond 8.15 uur op elkaar gebotst op de Antwerpseweg in Beerse. Eén van de bestuurders, een 43-jarige man uit Mechelen, is met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. (JVN)