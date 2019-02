Bestuur van Beerse stelt speerpunten voor: nieuw gemeentehuis, wegenwerken en strijd tegen armoede Toon Verheijen

01 februari 2019

14u09 0 Beerse De nieuwe bestuursploeg CDE-Vlim.be en BEERSEplus heeft het bestuursakkoord voorgesteld. Blikvangers zijn het nieuwe dienstencentrum (NDC) en de ontsluiting van de kanaalzone, maar ook drugspreventie, zwerfvuil en de strijd tegen armoede staan op het programma.

De verkiezingen draaiden in Beerse vooral om het NDC en de ontsluiting van de kanaalzone, waarbij oppositie en meerderheid lijnrecht tegenover elkaar stonden. Nu is het tijd voor een compromis.

“Voor de ontsluiting van de kanaalzone is op 13 december een RUP opgestart”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Het gaat om de kanaalbedrijven van de Rijkevorselseweg tot aan de N12 via de Nieuwe Dreef. We bekijken nog of we via de rotonde aan Metallo een parrallelweg kunnen aanleggen. Project Westrand mag wel niet vertragen.”

Voor het NDC in park Tempelhof, is nog niets definitief. “Daar zijn drie mogelijkheden afhankelijk van wat de minister dit voorjaar beslist”, aldus Craane. “Voortgaan, een NDC in afgeslankte vorm of een nieuwe locatie.”

Een derde en laatste strategisch project is het gemeentelijk patrimonium. Dat telt nu 58 gebouwen. “We zullen alles eerst in kaart brengen. Daarna plannen we onderhouds- of instandhoudingswerken. Het doel is om minder en duurzamere gebouwen te krijgen.”

Veiligheid

Ook veiligheid staat hoog op de agenda. “We gaan voor een drugsvrije gemeente samen met de politie, de jeugdraad en de gezondheidsraad”, klinkt het. “We zetten ook in op inbraakbestrijding, nultolerantie op het vlak van zwerfvuil en mobiele camera’s.”

Nog een aandachtspunt is armoede, want met 10,7 procent kansarme kinderen doet Beerse het slechter dan het Vlaams gemiddelde. “Armoede gaat ook om slechte huisvesting, gebrek aan hulpverlening en sociale isolatie. We gaan daarom een armoedetoets laten uitvoeren op school en voor meer begeleiding zorgen. Ook een noodbudget voor voedselbedeling behoort tot de mogelijkheden.”

Ouderenzorg

Ook de senioren worden niet vergeten. De gemeente werkt de komende maanden en jaren aan een stappenplan voor de renovatie of nieuwbouw van het woonzorgcentrum.

Ook de wegeninfrastructuur wordt aangepakt. Binnenkort starten de werken in de Schransdriesstraat en Kapelstraat en daarna volgen de Pastoriestraat, Abdijstraat en Tempelstraat.

In samenwerking met de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) start in 2019 de aanleg van het fietspad op de Lilsedijk. De twee verkeersdrempels in Hei-einde/Vlimmeren worden weggehaald. Op Oosteneinde zal samen met Merksplas een asfaltering gebeuren en komen er fietssuggestiestroken. Ook de begraafplaatsen krijgen aandacht. Daar wordt geïnvesteerd in de heraanleg en uitbreiding met een hartjesweide, de heraanleg van de afscheidsplaats Hei-Akker en de renovatie van de toiletten.

“We spreken nog over dit akkoord met de gemeenteraad en met de adviesraden, verenigingen en inwoners. Tegen het eind van het jaar komen we dan met het meerjarenplan 2020-2025.”