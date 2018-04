Bestelwagen DHL rijdt kanaal in 26 april 2018

Een bestelwagen van DHL is gisterochtend rond 10 uur in het kanaal Dessel-Schoten beland. Het incident gebeurde nadat de bestelwagen tegen een auto botste ter hoogte van de brug 5 over het kanaal in Beerse. De bestelwagen van DHL moest uit het water worden getakeld, met hinder voor het scheepvaartverkeer tot gevolg. De chauffeur kon zichzelf in veiligheid brengen. Niemand raakte gewond. (JVN)