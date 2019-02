Begraafplaatsen werken voortaan met concessies Toon Verheijen

25 februari 2019

10u03 0 Beerse De gemeente heeft een nieuw reglement moeten opstellen voor de begraafplaatsen omdat het niet meer voldeed aan de normen van vandaag. Naast het reglement zullen er nog heel wat veranderingen plaatsvinden.

Op de gemeentelijke begraafplaats geldt vanaf nu een concessiesysteem. Een concessie kan op het moment van het overlijden van een dierbare gratis aangevraagd worden en geldt voor een periode van dertig jaar die wel gratis verlengd kan worden. Op het moment dat er iemand wordt bijbegraven, start de termijn van dertig jaar opnieuw. De concessie op de foetusweide en de kinderbegraafplaats geldt standaard voor vijftig jaar. Ook de bestaande graven krijgen voortaan allemaal een concessie want dat was tot nu toe niet het geval. Tenzij de nabestaanden er bewust voor kiezen geen concessie te nemen, maar dan worden de graven op korte termijn wel ontgraven. Voortaan is het ook mogelijk om in één graf twee kisten te begraven.

De gemeente start ook met de aanleg van een hartjesweide op zowel de begraafplaats Beekakkers als die van Heiakker in Vlimmeren. “We onderzoeken ook samen met het Agentschap Natuur en Bos of er in onze gemeente de mogelijkheid is tot het inrichten van een natuurbegraafplaats. Daar kunnen dan wel alleen urnes begraven worden.” Op Beekakkers komt er ook een zone voor andersgelovigen.