BEERSEplus heeft z'n huiswerk al op orde 09 mei 2018

02u42 0 Beerse Meerderheidspartij BEERSEplus zorgt voor een primeur. Het is de eerste partij die een zo goed als volledige lijst bekendmaakt voor de komende verkiezingen. De partij vormt nu een meerderheid met N-VA. Een van de hoofpunten is de steun aan Lentezon en TTK voor de bouw van een nieuwe gemeenschappelijke kantine.

BEERSEplus heeft momenteel met Dirk Proost, Stefaan Poortmans en Hans Woestenborghs drie schepenen. Als het aan de partij ligt, wil het ook na 2018 mee aan het roer blijven. Het kiest daarom om nu al duidelijk naar buiten te komen met een bijna volledige lijst én een stevig programma. Voor de lijst wordt enkel nog gezocht naar twee vrouwen. "We hebben de voorbije weken en maanden als ploeg samen aan het programma gewerkt", zeggen voorzitster Kim van Cleuvenbergen en schepen Stefaan Poortmans. "Veilige dorpskernen, versterken van Vlimmeren als deelgemeente, het ontwikkelen van een recreatiegebied rond GC 't Heilaar aan Brug 5 en het stimuleren van verenigingen om samen te werken zijn maar enkele van onze speerpunten. Zo willen we voluit gaan voor een forse steun aan Lentezon en de tafeltennis die samen een nieuwe kantine willen bouwen. De huidige kantine van Lentezon zouden we dan weer kunnen opknappen en gebruiken om de duivenbonden in te huisvesten." Stefaan Poortmans, Kim van Cleuvenbergen en Hans Woestenborghs vullen de eerste drie plaatsen in. Gust Adriaenssens en Gunther Roefs zijn de lijstduwers. (VTT)