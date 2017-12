Beerse verlaagt personenbelasting voor tweede keer 02u24 10

Het gemeentebestuur van Beerse gaat voor de tweede keer deze legislatuur de personenbelasting laten dalen. Twee jaar geleden werd die teruggebracht van 6,5 procent naar 6,2 en nu daalt die verder naar 6 procent. Er wordt volgend jaar nog wel voor 10 miljoen euro aan investeringen gepland.





Het grootste gedeelte daarvan gaat naar de bouw van het nieuwe dienstencentrum (4,8 miljoen euro). Daarnaast wordt er ook nog eens 584.000 euro uitgetrokken voor het onderhoud van de wegen en 600.000 euro voor investeringen in het openbaar domein zoals begraafplaatsen en het wandelpad in de Laakvallei. De infrastructuur van Vlimmeren Sport is ook aan vernieuwing toe en daarvoor wordt er 282.000 euro voorzien. Tenslotte is er ook nog een budget van 1,5 miljoen euro voor de scholen Schansdries and BAB. (VTT)