Beerse telt voortaan 18.000 inwoners Toon Verheijen

16 november 2018

09u13 0 Beerse De gemeente organiseert dit weekend een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. Tegelijkertijd zal ook de 18.000ste inwoner gehuldigd worden.

Zo'n 140 nieuwe inwoners van de gemeente hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan de onthaaldag. Ze zullen zondag eerst kunnen genieten van een ontbijt en daarna krijgen ze een toeristische rondleiding door de gemeente met een bus.

Bij terugkomst wordt de 18.000ste inwoner in de bloemetjes gezet. De vorige mijlpalen waren Annemieke Hendrickx in 1990 (14.000ste)n Jonas Aerts in 1996 (15.000ste), Eline Geladi in 2001 (16.000), Lars Roelofs in 2010 (17.000ste) en nu Ann Geerts in 2018 als 18.000ste. Ann Geerts verhuisde in augustus 2018 met haar man Peter Henri en haar kinderen Ferre, Mille en Jokke naar Beerse.