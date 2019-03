Beerse krijgt minstens twee beveiligingscamera’s Toon Verheijen

18 maart 2019

13u34 1 Beerse De politiezone Regio Turnhout gaat de komende jaren investeren in dertig nieuwe beveiligingscamera’s. Daarvan komen er minstens twee in Beerse e staan, namelijk aan de Singel en op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Sint-Corneliusstraat.

De beveiligingscamera’s zijn er van de nieuwste generatie en leveren in tegenstelling tot camera’s van het oude type haarscherpe beelden op. De opnames worden rechtsreeks doorgestuurd naar de dispatching zodat interventieploegen veel sneller en efficiënter kunnen uitgestuurd worden.

In Beerse komen volgens politieraadslid Ben Bols van oppositiepartij N-VA al minstens twee camera’s. “Er zijn al enkele jaren meldingen van vandalisme en druggebruik aan de achterzijde van de Sint Lambertuskerk in het centrum van Beerse en bewoners hebben er al wel eens geklaagd over een onveiligheidsgevoel”, zegt Ben Bols.

“Aan de bushalte ter hoogte van de Sint Corneliusstraat komen ook heel wat meldingen van vandalisme, fietsdiefstallen en druggebruik. Wij ijveren we al langer voor camera’s en zijn dan ook tevreden dat ze eindelijk komen.”