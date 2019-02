Bart Smans krijgt plaats op Vlaamse lijst N-VA Toon Verheijen

09 februari 2019

Gemeenteraadslid Bart Smans, zoon van ex-burgemeester Marc Smans, krijgt de zeventiende plaats voor N-VA in de provincie Antwerpen voor de Vlaamse verkiezingen op 26 mei. Hij is lijstduwer van de eerste kolom. In Beerse was Bart al 6 jaar OCMW-raadslid en is hij onlangs gemeenteraadslid geworden. Daarnaast werkt hij sinds vijf jaar voor Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. “Ik ben heel tevreden met deze plaats”, aldus Smans, “Het zal niet gemakkelijk zijn om verkozen te geraken. Er staan heel wat sterke kandidaten op de lijst.”