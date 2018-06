Bart Smans krijgt plaats op provincielijst 08 juni 2018

Bart Smans uit Beerse krijgt in het arrondissement Turnhout voor N-VA de zesde plaats op de provinciale lijst. Met zijn 37 jaar is Bart Smans ook de jongste kandidaat van de lijst. "Ik heb 10 jaar werkervaring als financieel analist in de scheepvaart", aldus Smans, "Met deze ervaring legde ik me de voorbije jaren in Beerse in het OCMW en de gemeente toe op het werken aan een gezond budget." Sinds 3 jaar is hij ook actief als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement. Daar volgt hij voor Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet alles rond personen met een beperking op. (VTT)