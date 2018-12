Auto vat vuur in Lindenlaan Jef Van Nooten

07 december 2018

De brandweer moest vrijdagnamiddag rond 14 uur uitrukken naar de Lindenlaan in Beerse. Een voertuig had er vuur gevat. De brand ontstond na een technisch defect. De brand kon snel in de kiem worden gesmoord met brandblussers, maar bij aankomst van de brandweer smeulde het vuur nog. De brandweer heeft de laatste vlammen gedoofd.