Auto knalt in flank van kerend voertuig 28 maart 2018

02u51 0

Op de Antwerpseweg in Beerse gebeurde omstreeks 19.15 uur gisteravond een ongeval met twee voertuigen.





Een dame die net een horecazaak verliet, maakte met haar voertuig een omkeermanoeuvre op de baan. Ze had niet in de gaten dat er op dat moment een auto in de richting van Turnhout aankwam. Die auto kon niet tijdig remmen en reed haar in de flank aan. De brandweer moest de deur openknippen om de bestuurster uit de aangereden auto te bevrijden. De twee bestuurders liepen ondanks de enorme schade slechts lichte verwondingen op. (MVBO)