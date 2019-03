Actiegroep Hart voor het Park: “Park is voorlopig gered” Toon Verheijen

06 maart 2019

20u45 0 Beerse De beslissing van minister Koen Van Den Heuvel om de omgevingsvergunning voor het NDC in Park Tempelhof niet toe te kennen, wordt ook op gejuich onthaald door Hart voor het Park, de actiegroep die destijds na het bekend geraken van de plannen is ontstaan. In een uitgebreide nota haalt de actiegroep uit naar de planmakers.

“We zijn zo tevreden met die beslissing omdat onafhankelijke experten op verschillende domeinen een grondige studie maakten van het NDC-dossier en negatief adviseerden”, zegt Maria Verbist. “Het dossier is evenwichtig en diepgaand geanalyseerd. Daarbij zijn de argumenten uit de bezwaarschriften en van Hart voor het Park meegenomen, maar er zijn ook nog andere mankementen aan het licht gekomen. Blijkbaar was er een grote eensgezindheid ook want zes van de acht commissieleden stemden tegen.”

De actiegroep is blij met de argumentatie van de minister en het negatieve advies. “Het gebouw is te groot in verhouding tot de omgeving. Ook belangrijk is het gebrek aan informatie dat de gemeente voorziet over mobiliteit: er wordt uitgegaan van te veel aannames. Het feit dat het gebouw mogelijks in overstromingsgebied ligt, is ook bezwarend. Ook de grondbemaling tijdens de bouwwerken zou een negatief effect hebben, want het grondwaterpeil zou met vier meter dalen. Dat zou kunnen leiden tot scheuren in huizen en wegvallen van bomen. Daarnaast zijn er een aantal onnauwkeurigheden in het dossier: over technische ruimten, de toegang tot de ondergrondse parking, de afwatering. Het negatieve advies is 19 bladzijden lang. Dat zegt genoeg.”

De actiegroep ziet de weigering van de minister als een overwinning van de burger. “Vanaf het moment dat de vorige bestuursploeg de plannen voor een groots dienstencentrum aankaartte, ontstond er ongenoegen onder een grote groep burgers. De volksraadpleging met 75 procent tegenstemmers, het ontstaan van de vzw Hart voor het Park, de betogingen naar het gemeentehuis met telkens ongeveer 400 deelnemers, het indienen van bijna 800 bezwaarschriften en tal van kleinere activiteiten naast uiteraard de belangrijke juridische actie. Toch wou de toenmalige coalitie de boodschap niet begrijpen en zette alles op alles om hun droomproject erdoor te krijgen. De burger heeft dus gelijk en schatte het dossier correct in.”

Hart voor het Park kijtk nu zelf ook uit naar de toekomst. “We weten dat dit dossier een splijtzwam is in de huidige coalitie. Het moet wel haalbaar zijn om over de coalitie heen tot een akkoord te komen. We vragen om onmiddellijk – na een goed alternatievenonderzoek- een nieuw plan op tafel te leggen.

En daarbij niet langer tijd en middelen te verspillen door vast te houden aan de lopende juridische procedure, maar een snelle en waardige oplossing te vinden voor de werkomstandigheden van het gemeentepersoneel en daarbij het park Tempelhof definitief te vrijwaren.”