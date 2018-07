Actiecomité Tegenwind in beroep tegen vergunning windmolens 27 juli 2018

02u42 0 Beerse De provincie Antwerpen heeft het licht op groen gezet voor de bouw van twee windmolens in de Beemdenstraat in Beerse. Enkele weken geleden gaf het schepencollege ook al een gunstig advies. Het actiecomité Tegenwind laat het er niet bij. "Wij gaan zeker in beroep."

Het dossier van de twee windmolens loopt al een tijdje. In 2015 werd er nog een vergunning voor vijf windmolens aangevraagd, maar dat kreeg meteen een njet van het gemeentebestuur. Na overleg met de adviesinstanties heeft W-kracht een nieuwe aanvraag opgemaakt voor twee windmolens. Nu heeft dus ook de provincie het licht op groen gezet. Er mogen twee windmolens gebouwd worden in de Beemdenstraat in Beerse.





Ontgoocheld

"Wij gaan zeker in beroep gaan", vertelt Werner Willoqué, een van de woordvoerders van het actiecomité Tegenwind. "Met terechte argumenten laten wij geen 1.500 mensen in de steek. Juist ons gemeentebestuur, die de taak op zich genomen heeft om op te komen voor haar inwoners, heeft hen genegeerd en in de steek gelaten. Wij zijn echt ontgoocheld."





(VTT)