70.000 kippen komen om bij zware brand STAL GAAT IN VLAMMEN OP WOUTER DEMUYNCK

21 april 2018

03u16 0 Beerse Bij een zware stalbrand aan Wetschot zijn 70.000 legkippen om het leven gekomen. Het duurde bijna twee uur alvorens de brand onder controle was, waardoor de brandweer niet kon verhinderen dat alle kippen het leven lieten. Een branddeskundige voert vandaag onderzoek uit naar de oorzaak.

"We kregen om 12.34 uur melding van een brand in een oude stal die los van een woning staat", vertelt Tom Van Hemeldonck van brandweerzone Taxandria. "Dat bleek bij aankomst niet te kloppen, want het is een moderne stal van 100 meter. Daarom was er ook geen asbestgevaar. Toen we ter plaatse kwamen, was het al een uitslaande brand. Het was al snel duidelijk dat de kippenstal - 100 meter lang en met drie verdiepingen - verloren was. De 70.000 kippen hebben we helaas niet kunnen redden."





Alle korpsen

Zowat alle korpsen van de brandweerzone kwamen ter plaatse, ook post Malle van brandweerzone Rand bood ondersteuning aangezien de brand voor hen in de buurt was. Aangezien er aan Wetschot een gebrek aan beschikbaar bluswater was, liet de bevelvoerder nog verschillende tankwagens ter plaatse komen. Pas twee uur later had de brandweer controle over het vuur, al was men nog een hele tijd in de weer met nabluswerk. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde bestuurders op de E34 ter hoogte van het incident eveneens aan om de ventilatie uit te zetten.





Op het moment van de brand waren kinderen van de vrije basisschool De Triangel op bezoek bij de naburige zorgboerderij Hoeve Megusta. Doordat de wind richting de zorgboerderij was gedraaid, werden de kinderen door de brandweer en politie geëvacueerd met verschillende voertuigen. "We zijn daar metingen gaan uitvoeren en op basis daarvan zijn we tot de evacuatie overgegaan," gaat Van Hemeldonck verder. "We probeerderen hen eerst met de fiets te evacueren, maar dat bleek onmogelijk te zijn."





De eigenaar had de stal nog maar in november 2017 overgenomen.





Jonge kippen

De vorige eigenaar, Rudolf Kerstens, woont nog in dezelfde straat en was als een van de eerste ter plaatse. "Ik heb de stal ongeveer een half jaar geleden verkocht, maar ik ben er nog altijd werkzaam", vertelt Rudolf. "Ik sta onder meer in voor het onderhoud en ik verzamel de eieren. Ik kreeg een alarmmelding, dus ik ging buiten kijken. Daar zag ik een grote rookpluim. Ik ben nog gaan kijken of de eigenaar er nog zat, maar toen zag ik dat zijn auto al weg was. Gelukkig maar, want daar kom je niet levend uit. Het is spijtig van de kippen - ze waren allemaal ook nog erg jong." De oorzaak van de brand is voorlopig nog onbekend. Een branddeskundige zal vandaag ter plaatse komen om ze verder te onderzoeken.