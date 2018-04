600 bezwaren tegen nieuw gemeentehuis ACTIEGROEP ZAL EVENTUELE VERGUNNING JURIDISCH AANVECHTEN TOON VERHEIJEN

11 april 2018

02u46 0 Beerse De actiegroep Hart voor het Park diende maandagavond 600 bezwaarschriften in tegen de plannen van de gemeente om in Park Tempelhof een nieuw administratief centrum te bouwen. Krijgt de gemeente toch een vergunning, dan gaat de actiegroep in beroep.

De bouw van het NDC in Park Tempelhof zorgt al geruime tijd voor opschudding in Beerse en Vlimmeren. Ooit werd zelfs een volksraadpleging gehouden waarbij het overgrote deel tegen de plannen stemde, maar het huidige gemeentebestuur zette toch door.





In het nieuwe gebouw is plaats voor een grote cafetaria, een expositieruimte, de bibliotheek, de politie, de loketten, spreeklokalen, de nieuwe raadzaal en de administratie. Het park errond krijgt in totaal zeven hoven. Bovendien omvat de nieuwbouw een ondergrondse parking voor 35 wagens en een fietsenstalling. Ook de kinderopvang krijgt een plaats in het gebouw. Een project van om en bij de 13,2 miljoen euro.





Sowieso in beroep

Tijdens het openbaar onderzoek dat vorige maand werd opgestart, zijn ondertussen al minstens 600 bezwaarschriften ingediend.





De 600 bezwaren werden maandagavond in het gemeentehuis overhandigd door de actievoerders van Hart voor het Park. "We hadden via verschillende kanalen opgeroepen om een bezwaarschrift in te dienen", vertelt Maria Verbist namens de actiegroep. "Mensen konden zelf kiezen of ze een door ons opgesteld document indienden of zelf een persoonlijk bezwaarschrift opstelden. Het feit dat er ruim 600 zijn geworden, wil toch zeggen dat het nog altijd duidelijk is dat er een héél grote groep is dit project niet wil. We blijven ons ook verzetten. Als de provincie (die de vergunning moet verlenen of weigeren, red) binnenkort ondanks de bezwaren toch een vergunning zou geven, dan kondigen we nu al aan om in beroep te gaan. We zetten dus ook de juridische strijd verder. Onze eisen zijn duidelijk: schrap dit project en til het over de verkiezingen zodat het een verkiezingsitem kan worden. Hoe het nu is doorgedrukt, is bezwaarlijk democratisch te noemen."





Het gemeentebestuur heeft weet van de vele bezwaarschriften. "We wisten dat het bij dit project zou gebeuren. Dat is ook iedereen zijn of haar goed recht", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Stefan Poortmans (BEERSEplus). "Maar het maakt ons niet zenuwachtig. We vinden het nog altijd een sterk dossier en menen te handelen als een goede huisvader. Het wordt een duurzaam gebouw, heel functioneel en het zal de dienstverlening naar de burger toe alleen maar ten goede komen. Dus neen, we gaan het niet 'on hold' zetten."