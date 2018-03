30 maanden cel voor inbrekers uit Noa's stripverhaal 08 maart 2018

02u27 0 Beerse De twee inbrekers die begin december de 11-jarige Noa uit Beerse de stuipen op het lijf hebben gejaagd, zijn allebei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Noa en haar gezin krijgen in totaal zo'n 10.000 euro schadevergoeding.

Angelo J. (23) en zijn kompaan Micha J. (die 14 jaar beweert te zijn, maar volgens een botscan meerderjarig is) drongen op 1 december een woning in Beerse binnen. Ze wisten niet dat Noa (11) op dat moment nog thuis was. Het meisje verstopte zich met haar knuffelbeer onder het bureau in haar kamer. De inbrekers kwamen tot één meter van haar om haar juwelendoosje leeg te roven. Pas toen de papa van Noa even later thuis kwam, vluchtten de inbrekers weg. Ze werden door de politie klem gereden op de Steenweg op Gierle in Turnhout. Om de angst van zich af te schrijven, maakte Noa een stripverhaal over de inbraak.





De rechtbank in Turnhout heeft beide inbrekers veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Voor Angelo J. is die celstraf volledig effectief, omdat hij al een strafblad had in ons land. Voor Micha J. is slechts 25 maanden effectief uitgesproken. Allebei moeten ze ook een boete van 400 euro betalen. "De feiten getuigen van een totaal gebrek aan respect en normbesef", oordeelde de rechtbank. "De beklaagden stonden niet stil bij de gevolgen van hun daden voor de burgerlijke partij. Voor hen hebben de feiten een ernstige traumatische impact gehad." (JVN)