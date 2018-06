200 vacatures bij Janssen Pharma GENEESMIDDELENBEDRIJF MIKT OOK OP MENSEN MET MIGRATIE-ACHTERGROND TOON VERHEIJEN

30 juni 2018

02u46 0 Beerse Geneesmiddelengigant Janssen Pharmaceutica heeft op dit moment zo'n 200 vacatures. Zo'n 120 andere arbeidsplaatsen werden er eerder dit jaar al ingevuld. Het bedrijf wil ook meer Belgen met een migratie-achtergrond aantrekken.

Wie geneesmiddelen zegt in Vlaanderen, denkt bijna automatisch aan Janssen Pharmaceutica. De geneesmiddelengigant heeft vestigingen in Beerse, Geel, Olen, Merksem en La Louvière en stelt niet minder dan 5.200 mensen te werk. Iets meer dan 4.000 mensen werken op een van de twee sites in Beerse, de thuishaven van het bedrijf dat onder de Amerikaanse vlag van Johnson & Johnson werkt. Uit een peiling blijkt dat bedrijven in de chemie- en pharmasector smeken om volk. Ruim 1.500 vacatures zouden er zijn.





Alle afdelingen

"Dit jaar alleen al hebben we effectief 120 nieuwe jobs ingevuld", zegt woordvoerder Tim De Kegel. "Dat gaat om jobs in heel het bedrijf zoals R&D (research en development), productie of ondersteunden diensten zoals financiën of IT. Maar daar blijft het niet bij. We hebben er nog ruim tweehonderd open staan."





De vacatures die Janssen Pharma heeft openstaan, worden voor ruim de helft eerst intern bekeken. Toch zijn er al 65 vacatures ook naar de buitenwereld gecommuniceerd. "We bekijken altijd eerst of er intern mutaties mogelijk zijn omdat er soms andere functies ophouden te bestaan of omdat mensen soms nood hebben aan een andere functie. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Van die 135 waarvoor we eerst intern een oplossing zoeken komen er uiteindelijk ook nog altijd een groot aantal op de arbeidsmarkt terecht. En dat is echt in alle geledingen."





Wannawork.be

Janssen is ondertussen ook een samenwerking aangegaan met verschillende organisaties om de vacatures nog meer bekend te maken zoals met wannawork.be. "Dat is een beetje een nieuwe aanpak binnen ons bedrijf", zegt Tim De Kegel. "We zijn bij een groot deel van het publiek bekend, maar lang niet bij iedereen. Als we kijken naar ons personeelsbestand, merken we daar weinig diversiteit. Blijkbaar slagen we er niet in om Belgen met een migratie-achtergrond bij ons aan het werk te krijgen of toch niet veel. Daarom richten we ons onder meer ook op die groep. Onlangs is er zelfs een bedrijfsbezoek geweest van een hele bus mensen op zoek naar werk. Het idee was vooral: je moet geen wetenschapper zijn om bij Janssen aan de slag te gaan. Het was de eerste keer dat we dat deden en het had we succes. Mogelijk gaan we dat nog meer doen."