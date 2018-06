2,5 jaar rijverbod voor doodrijder Gilles JERMO H. KRIJGT OOK 6 MAANDEN CEL EN 8.000 EURO BOETE JEF VAN NOOTEN

07 juni 2018

02u46 0 Beerse De 26-jarige Jermo H. uit Vosselaar mag 2,5 jaar niet achter het stuur van een auto kruipen. De doodrijder van Gilles Dierckx (18) krijgt ook een effectieve celstraf van 6 maanden en een boete van 8.000 euro. "De nabestaanden zijn opgelucht dat hij ook een effectieve celstraf heeft gekregen", zegt hun advocate Nathalie Goedertier.

Boekhouder Jermo H. uit Vosselaar reed op 9 september 2017 de 18-jarige Gilles Dierckx uit Beerse dood. Ze waren die avond op hetzelfde feestje geweest. Gilles Dierckx fietste samen met een vriend naar huis. Jermo H. kroop achter het stuur van zijn VW Polo. Volgens een vriend die zijn sleutels nog probeerde af te nemen, was hij 'koekezat'.





Weggevlucht

Op De Breem in Vosselaar liep het mis. Jermo H. verloor de controle over zijn wagen en schepte Gilles Dierckx op. Het slachtoffer werd 57 meter weg geslingerd. Hij overleefde de klap niet. Jermo H. drukte even op zijn rem, maar vluchtte nadien weg zonder hulp te bieden. Toen hij zich 4 uur na het ongeval ging aangeven bij de politie had hij nog altijd 1,58 promille alcohol in het bloed. Volgens een deskundige reed hij 115 kilometer per uur op het moment van de impact. De maximumsnelheid bedraagt er slechts 70 per uur.





De politierechter heeft Jermo H. over de volledige lijn schuldig bevonden. Ze koppelt er een celstraf van 18 maanden (6 maanden effectief) en een rijverbod van 3 jaar (2,5 jaar effectief) aan. De geldboete van 8.000 euro is volledig effectief.





Jermo H. kwam zelf niet luisteren naar het vonnis. De papa van slachtoffer Gilles Dierckx deed dat wel. Na afloop toonde hij zich opgelucht in een gesprek met zijn advocate. "De nabestaanden zijn blij dat de juridische strijd achter de rug is. De emotionele lijdensweg zal wel nog lang duren", zegt meester Nathalie Goedertier. Een groot deel van de opgelegde gevangenisstraf is voorwaardelijk uitgesproken. "Toch kunnen de nabestaanden leven met dit vonnis. Omdat ze beseffen dat de beklaagde een gunstig strafverleden heeft, en er altijd wel iets kan gebeuren. Maar zij zijn wel hun zoon en broer kwijt. Ze zijn daarom blij dat er toch een deel van de straf effectief is uitgesproken."





De nabestaanden van Gilles Dierckx proberen hun leven intussen terug op te bouwen. "De ouders zijn allebei terug aan het werk en zijn zus studeert voor haar examens aan de unief. Contact met de beklaagde hebben ze nooit gehad, en daar hebben ze ook absoluut geen behoefte aan."





Jermo H. kan in beroep gaan tegen het vonnis van de politierechter. Het was gisteren nog niet duidelijk of hij dat van plan is. Aan de nabestaanden moet hij een schadevergoeding van ruim 50.000 euro.