2,4 kilometer boren naar warm water JANSSEN PHARMA WIL TEGEN 2050 ALLEEN NOG GROENE ENERGIE TOON VERHEIJEN

01 juni 2018

02u51 0 Beerse Janssen Pharmaceutica in Beerse investeert zo'n 43 miljoen euro in een groot warmtenet om de CO2-uitstoot fors te doen dalen. Vanaf januari starten er ook boorwerkzaamheden om op een diepte van 2,4 kilometer warm water op te pompen om in dat warmtenet te gebruiken. Tegen 2050 wil Janssen Pharma de héle bedrijfssite doen draaien op groene energie.

De bedrijfssite van Janssen Pharmaceutica in Beerse is de grootste Janssen site in België. Het bedrijf is goed voor een populatie van ongeveer 4.000 medewerkers. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is hetzelfde als dat van maar liefst 38.000 gezinnen op jaarbasis. Dat zorgt ook voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 65.000 ton. En net dat cijfer wil Janssen naar beneden halen. Het project dat nu wordt uitgerold werd bedacht door Hartwin Leen. "Het is vooral het aardgasverbruik dat zorgt voor een grote CO2-uitstoot", vertelt Leen. "Door het installeren van het warmtenet van de vierde generatie met meer geïsoleerde buizen kunnen we water in drie verschillende temperaturen over de site sturen en kan elk onderdeel van ons bedrijf water gebruiken van de gewenste temperatuur." Eind dit jaar zal al het eerste gebouw op het warmtenet aangesloten worden.





Nu wordt het water nog opgewarmd met een klassieke verwarmingsinstallatie. Maar ook dat zal veranderen. In januari starten immers de boringen naar aardwarmte. "We zullen dan boren tot een diepte van 2,4 kilometer", zegt woordvoerder Tim De Kegel.





90 graden

"Dat water heeft een warmte van 90 graden. Dat moet dus niet meer verwarmd worden waardoor we opnieuw energie besparen. Tegen 2020 willen we 35 procent van ons elektriciteitsverbruik besparen en twintig procent minder CO2 uitstoten. Tegen 2050 willen we op heel de site honderd procent groene energie gebruiken."





Janssen Pharmaceutica zorgt voor een Vlaamse primeur met het indrukwekkende warmtenet. De sleuf is in totaal 850 meter lang en tot vier meter diep. In totaal wordt er 9.700 vierkante meter grond uitgegraven. Er komen drie geïsoleerde leidingen gelegd van in totaal 3,5 kilometer die water vervoeren van 90, 70 en 30 graden. "De werken zullen in totaal nog twee jaar duren. Tegen 2020 zouden alle gebouwen aangesloten moeten zijn op het warmtenet. Het project kreeg ook steun van de Vlaamse overheid met een subsidie van 7,5 miljoen euro.