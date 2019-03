‘Uitgestrekte vegetatiebrand’ blijkt brandende houtstapel te zijn Wouter Demuynck

10 maart 2019

Brandweerzone Taxandria kreeg zaterdag rond 15.15 uur een melding binnen van een vegetatiebrand ter hoogte van Blakheide in Beerse. In eerste instantie was er sprake van een uitgestrekte brand, maar het bleek te gaan om een houtstapel van zo’n vijf vierkante meter die in brand stond en dus was het vuur snel onder controle.