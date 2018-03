"Rij aub wat trager als je ons ziet rouwen" NABESTAANDEN TIENER RISKEREN EIGEN LEVEN AAN GEDENKPLAATS JEF VAN NOOTEN

23 maart 2018

02u58 1 Beerse "Rij toch alsjeblief wat trager als wij hier staan te rouwen." Die oproep lanceren familie en vrienden van de verongelukte Jonas Gelens (19) uit Beerse. Telkens wanneer ze naar de gedenkplaats gaan die voor hem werd ingericht aan Polendam, riskeren ze hun eigen leven door de voorbijrazende auto's.

De 19-jarige Jonas Gelens was op 11 oktober vorig jaar van de tandarts op weg naar huis toen hij aan Polendam langs het kanaal in Beerse de controle over het stuur van zijn wagen verloor. De auto botste tegen een boom, Jonas overleed aan zijn verwondingen. Op de plaats waar de jongeman het leven liet, werd een opvallende gedenkplaats ingericht. "We hebben deze gedenkplaats kort na het ongeval ingericht", vertelt zijn vriendin Shari Hillen.





Nummerplaat aan boom

"Aanvankelijk hadden heel veel vrienden en familieleden hier bloemen neergelegd. Maar na een tijd lag alles vol en begonnen de bloemen te verwelken. Kort voor de winter hebben we daarom bloemetjes geplant, een kruisbeeld geplaatst en een foto opgehangen."





Naast de traditionele voorwerpen op een gedenkplaats, werd die van Jonas Gelens ook 'versierd' met onder meer velgen en een nummerplaat. "Jonas was zot van alles dat reed. Als een vriend een defect had aan een brommer, herstelde Jonas dat. Hij was er dagelijks mee bezig", zegt Shari.





"De velg en de band die aan de boom hangen, zijn van een brommer. Maar de nummerplaat die er hangt, is wel van de auto waarmee hij is verongelukt."





Telkens Shari Hillen op de plaats van het ongeval passeert, stopt ze een kwartier aan de gedenkplaats om aan Jonas te denken. En ook de ouders van Jonas komen er regelmatig hun zoon groeten. Om de paar weken plaatsen ze er een voorwerp bij om Jonas te herdenken. Maar telkens wanneer familie of vrienden aan de gedenkplaats staan, riskeren ze hun eigen leven.





Slippende banden

"Of mensen voorzichtiger gaan rijden wanneer ze zo'n gedenkplaats zien? Nee, het tegendeel lijkt waar", meent Shari. "Zelfs als wij daar staan te rouwen, scheuren de auto rakelings voorbij met een grote snelheid. Zowel 's avonds of 's nachts als het donker is, als overdag wanneer ze aan de bloemen en het kruis kunnen zien dat er iemand overleden is. Het valt dan echt op dat we daar aan het rouwen zijn. Toch passeren de auto's nog met slippende banden. Waarom moet dat? Blijkbaar moet je eerst een dierbaar persoon verliezen vooraleer je beseft dat je voorzichtig moet rijden. In onze vriendengroep heeft de dood van Jonas alvast een impact gehad. Iedereen beseft nu dat hij voorzichtiger moet rijden, omdat het zo gebeurd kan zijn."





Nieuwe tattoo

De nabestaanden van Jonas Gelens herdenken hem niet alleen via de gedenkplaats aan Polendam. Ze lieten ook een tattoo zetten om Jonas blijvend te herinneren. "Ik heb vorige week mijn tattoo voor Jonas laten zetten", besluit Shari Hillen. "Het is een tekening van twee vleugels met daaronder de tekst 'soulmates never die'. Ook de ouders en zus van Jonas hebben een tattoo laten zetten. Zijn mama heeft een infinity-symbool met daarin een hartje en een kruisje. Zijn papa en zus lieten de sticker tatoeëren die we voor het herdenkingsmoment hadden laten maken. Op die tattoo staat de tekst 'In Loving Memory', vergezeld van zijn geboorte- en sterftejaar, twee vleugels en zijn naam."