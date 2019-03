“Negatief advies telt 19 pagina's. Dat zegt genoeg.” Actiegroep Hart voor het Park blij dat nieuw dienstencentrum in Beerse er niet komt Toon Verheijen

06 maart 2019

20u45 0 Beerse De beslissing van minister Koen Van Den Heuvel om de omgevingsvergunning voor het nieuw dienstencentrum in Park Tempelhof in Beerse niet toe te kennen, wordt op gejuich onthaald door actiegroep Hart voor het Park. “Het negatief advies telt 19 pagina’s. Dat zegt genoeg.”

“We zijn zo tevreden met de beslissing. Onafhankelijke experten maakten een grondige studie van het NDC-dossier en gaven een negatief advies”, zegt Maria Verbist van Hart voor Het Park.

“Het dossier is evenwichtig en diepgaand. Daarbij zijn de argumenten uit de bezwaarschriften en van Hart voor het Park meegenomen, maar er zijn ook nog andere mankementen aan het licht gekomen. Blijkbaar was er grote eensgezindheid want zes van de acht commissieleden stemden tegen het plan.”

Lange lijst problemen

De actiegroep is blij met de argumentatie van de minister. “Het gebouw is te groot in verhouding tot de omgeving. Ook het gebrek aan informatie van de gemeente over mobiliteit was schrijnend. Dat het gebouw mogelijk in overstromingsgebied ligt, is ook bezwarend. Daarnaast zijn er een aantal onnauwkeurigheden in het dossier: over technische ruimtes, de toegang tot de ondergrondse parking, de afwatering. Het negatieve advies is 19 bladzijden lang. Dat zegt genoeg.”

De actiegroep ziet de weigering van de minister als een overwinning van de burger. “Vanaf het moment dat de vorige bestuursploeg de plannen voor een groot dienstencentrum op tafel legde, ontstond er ongenoegen bij een grote groep burgers. Getuige van dat ongenoegen: de volksraadpleging met 75 procent tegenstemmers, het ontstaan van de vzw Hart voor het Park, de betogingen richting het gemeentehuis met telkens ongeveer 400 deelnemers, het indienen van bijna 800 bezwaarschriften en natuurlijk de juridische actie. Toch wou de toenmalige coalitie de boodschap niet begrijpen en zette ze hardnekkig door.”

Hart voor het Park kijkt nu zelf ook uit naar de toekomst. “We vragen om zo snel mogelijk – na een goed alternatievenonderzoek- een nieuw plan op tafel te leggen. Laat de lopende juridische procedure voor wat ze is, en zoek een snelle en waardige oplossing te vinden voor het gemeentepersoneel. Zo kunnen we het park Tempelhof definitief vrijwaren.”