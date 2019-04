Zwembad blijft hele paasvakantie dicht: “Oplapwerk kan niet blijven duren” Bart Huysentruyt

08 april 2019

18u34 0 Beernem Pech voor gezinnen uit Beernem, want het Bloemendalezwembad is onverwacht gesloten tijdens de hele paasvakantie. Er moeten dringende technische mankementen hersteld worden. En dan krijgt het schoolzwemmen voorrang op de recreanten. Beernem smacht om een nieuw bad: “Zo kan het niet verder”, weet ook schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V).

Zwemmers stonden gisteren voor een gesloten deur in het Bloemendalezwembad: gesloten tot en met paasmaandag 22 april. Dat betekent dat de hele paasvakantie niet gezwommen kan worden. Zwembadbeheerder Farys begon maandag met werken in het fel verouderde zwembad. “Er is een probleem met de toevoer van de douches”, zegt Bruno Pessendorffer van Farys. “Ook enkele andere technische mankementen moeten dringend opgelost worden. Onze technici zijn daar nu volop mee bezig.”

1972

Het Bloemendalezwembad, goed voor 100.000 zwemmers per jaar, dateert van 1972 en is aan vervanging toe. Het water is van uitstekende kwaliteit, maar het complex is technisch verouderd. Het dak is al vernieuwd en duikers hebben in het verleden al barsten in de kuip moeten oplappen. Het Bloemendalebad volledig renoveren, is ook geen optie, want het zwembad voldoet niet aan de officiële afmetingen om wedstrijden te mogen organiseren.

De gemeente Beernem zit verveeld met de zaak. Al jaren zijn er plannen om een nieuw zwembad te bouwen, maar die plannen staan momenteel nog altijd in een embryonale fase. Er is veel tijd verloren en enkel met oplapwerken kan het huidige zwembad nog dienst doen. “We konden helaas niet anders dan het zwembad tijdens deze vakantieperiode te sluiten”, zucht schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V). “Het is de eerste keer dat we voor zo’n lange tijd niet openen. De problemen blijven zich immers maar opstapelen. Tijdens de schoolweken kunnen we dit bad niet sluiten, want dan komen de scholen langs. We kozen voor deze periode.”

Vorige maand nog gaf het nieuwe gemeentebestuur aan dat een nieuw zwembad van 25 meter prioriteit geniet en dat ze het dossier snel weer op de rails willen krijgen. “Eigenlijk is het ontwerp al klaar en weten we welk zwembad we willen”, zegt Waerniers. “Alleen was er al die tijd geen financieel plan, waardoor het dossier niet vooruit geraakte. Ik ben nu drie maanden actief als schepen en heb me geëngageerd om het plan helemaal klaar te krijgen. Dat moet nog deze maand lukken. Ik hoop dat we eind deze maand aan de gemeenteraad kunnen vragen om een studiebureau aan te stellen. De nood is immers hoog.”