Zeventiger slaat met handboeien agent: 3 maanden cel 18 april 2018

Een man van 70 jaar uit Beernem heeft drie maanden cel met uitstel gekregen na nochtans zware gewelddaden tegen de politie. In maart vorig jaar naderde Gilbert M. rond middernacht een verkeerscontrole in Beernem.





De man zat onder invloed in zijn wagen en werd naar de controlepost begeleid door een agent. Bij het invoegen reed hij evenwel bijna een agent aan. De zeventiger gedroeg zich daarbij erg agressief en slingerde de agenten heel wat verwijten naar het hoofd. Omdat hij onhandelbaar bleef, werd hij geboeid.





Hij haalde plots uit met zijn boeien en sloeg ermee op het hoofd van de agent, die daarbij een wonde opliep. De man kreeg omwille van zijn leeftijd en zijn blanco strafblad de gunst van het uitstel. Hij moet het slachtoffer ook wel 250 euro betalen. (JHM)