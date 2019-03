Word coöperant van deelproject en gebruik elektrische wagen van gemeente Bart Huysentruyt

11u43 0 Beernem De gemeente Beernem roept haar inwoners op om coöperant te worden in het project ‘Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit in Beernem’. In dit vernieuwende project levert een zonnepaneelinstallatie op het dak van de Beernemse bibliotheek rechtstreeks stroom aan elektrische wagens.

De wagens worden ingezet als dienstwagens voor de gemeente én als deelwagens voor de deelnemende coöperanten. “Ze staan dus ter beschikking als deelwagen voor de burgers van Beernem die zich inschrijven”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Het project kadert in het klimaatbeleid van de gemeente waarbij wordt ingezet op CO2-reductie, vergroenen van het wagenpark, autodelen en burgercoöperaties.”

Met de 30 kWp zonne-installatie kan een effectieve jaarlijkse besparing van 14,17 ton CO2 gerealiseerd worden. Het project komt tot stand in samenwerking met en dankzij de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen.

Wie benieuwd is om meer te vernemen over dit klimaatproject of interesse heeft om coöperant te worden is welkom op de gratis infoavond op dinsdag 12 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Beernem.