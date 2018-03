Wie heeft Kooza gezien? Jonge vrouw (28) bezorgd om vermiste husky 20 maart 2018

02u46 0 Beernem Een 28-jarige vrouw uit Oedelem is momenteel wanhopig op zoek naar haar hond Kooza. De Siberische husky, herkenbaar aan de twee verschillende ogen, is sinds zondagavond vermist. Sharon Robaert stelt alles in het werk om haar vijfjarige hond terug te vinden en verspreidde al een opsporingsbericht.

De witte hond was zondagavond aan het ravotten in de tuin in de Beekstraat in Oedelem, toen de twintiger plots merkte dat haar viervoeter spoorloos verdwenen was. Hoe dat kon gebeuren, is voor Sharon een raadsel. "De tuin is volledig omheind. Niet heel hoog, maar zeker voldoende om te voorkomen dat Kooza erover kan springen. Ze was het ook gewoon om in de tuin te wandelen en sliep er in het verleden al zonder problemen. Nooit eerder probeerde ze te ontsnappen", zegt Sharon, die gisteren zelf de hele buurt uitkamde. In haar zoektocht schakelde Sharon ook de omgeving in. Op sociale media lanceerde ze een opsporingsbericht dat gisterenavond al bijna 2.000 keer werd gedeeld. Ook de naburige dierenartsen sprongen op de kar en deden een oproep naar de buurt om de ogen open te houden. "Ik geef de moed niet op. Ik hoop dat Kooza niet is meegenomen door iemand. Dat zou ik echt niet begrijpen. Weet je, ik hoop al sinds zondagavond dat ze gewoon is gaan wandelen en hier plots gewoon terug in de tuin staat", aldus Sharon. Wie denkt de Siberische husky gezien te hebben, kan Sharon contacteren op het nummer 0491/48.68. 05. "Mensen hoeven zeker geen schrik te hebben. Kooza is heel lief en sociaal." (MMB)