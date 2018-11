Wie fuifcharter tekent, mag fuifkoffer meenemen 19 november 2018

02u22 0 Beernem De Beernemse Jeugdraad, vertegenwoordigers van politiezone Het Houtsche, de brandweer en schepen van Jeugd Gijs Degrande (N-VA) hebben zaterdag het nieuwe fuifcharter voor Beernem ondertekend.

Na de realisatie van de nieuwe fuifzaal De Boest en de aanpassing van het sluitingsuur is het charter het sluitstuk van het nieuwe fuifbeleid dat de voorbije jaren werd uitgewerkt. "Alle wetgeving, regels en voorschriften hebben we gebundeld in een duidelijk document", zegt Degrande. "Daarin worden de verantwoordelijkheden én mogelijkheden van organisatoren, het gemeentebestuur en de veiligheidsdiensten helder uiteengezet. Dat gaat over geluidsnormen, sluitingsuur, veiligheid, publiciteit, maar ook over verzekeringen en het naleven van de openbare orde en het respect voor buren. Een eenvoudige checklist biedt een goede leidraad bij de organisatie van een fuif." Wie het charter ondertekent, kan gebruik maken van de fuifkoffer van de jeugddienst. "In deze koffer zitten zaken die de jeugdverenigingen kunnen gebruiken bij het organiseren van een fuif, zoals zaklampen, fluorescerende veiligheidshesjes, walkietalkies en een overzicht van de noodnummers." (BHT)