Werkmateriaal verdwenen 26 januari 2018

02u46 0

Aan de Wingene Steenweg in Beernem is woensdagnacht ingebroken in een bestelwagen.





De dieven braken de laadruimte open en gingen aan de haal met onder meer een boor- en schroefmachine, een slagschroevendraaier, een muurfrees, een werfradio en twee wipzagen. De politie is een onderzoek gestart. (SDVO)