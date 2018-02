Werkmateriaal gestolen 14 februari 2018

In het Elzenbosselke in Beernem is ingebroken in een Fiat Ducato op een parking. Dat gebeurde afgelopen weekend, maar raakte pas bekend. De inbrekers braken de achterdeur van de bestelwagen open en gingen aan de haal met werkmateriaal. De daders zijn voorlopig spoorloos. (SDVO)