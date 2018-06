Werken Vullaertstraat schieten op 07 juni 2018

In Beernem zijn de grootschalige werken in de Vullaertstraat in een nieuwe fase beland. Het stuk weg tussen de Fonteynestraat en de Bruggestraat is zo goed als klaar.





"Midden juni worden de kruispunten van de Vullaertstraat met de Wagenweg en met de N. Fonteynestraat aangelegd in beton", zegt schepen van Openbare Werken Gijs Degrande (N-VA). "Die gaan drie weken dicht voordat hier over gereden mag worden." De laatste fase richting Groenstraat start wanneer de kruispunten opnieuw open zijn. "We proberen de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De moeilijkste werken zijn achter de rug en voor het bouwverlof is het leeuwendeel van de werken klaar."





Ook in de Knesselarestraat schieten de rioleringswerken goed op.





"Aan één zijde leggen we momenteel ook het nieuwe fietspad aan. In de tweede helft van juni krijgt dit fietspad zijn asfaltlaag. We nemen ook enkele extra maatregelen om de toegankelijkheid van de woningen te vergroten." (BHT)