Wereldrecord 'hoeve-ijsjes eten' gebroken 04 juni 2018

In het Bulskampveld hebben gisteren 3.600 enthousiastelingen het wereldrecord hoeve-ijsjes eten gebroken. Onder het goedkeurend oog van presentator Sean D'hondt werd het vorige record uit 2010 verpulverd. "De opkomst was véél groter dan verwacht. We hadden ijsjes tekort", glundert de organisatie.





Drie, twee, een ... Likken maar! Onder een stralende zon riep de populaire Sean D'hondt alle aanwezigen op om van hun ijsje te likken. Een gerechtsdeurwaarder hield alles goed in de gaten en kon al snel het verlossende nieuws brengen: het wereldrecord was binnen. En hoe! Het vorige record stond op 3.049 ijsjeslikkers in Antwerpen. Gisterenmiddag werden 3.600 ijsjes uitgedeeld. "En dat waren er echt veel te weinig. Er waren ruim 5.000 mensen aanwezigen", klinkt het bij KVLV. De recordpoging was de afsluiter van de 'Week van de Korte Keten' en werd dus een gigantisch succes.





Massa volk

De omstandigheden in Beernem waren dan ook ideaal. Het Bulskampveld was omgetoverd in een groot dorp vol animatie voor jong en oud. De zon was ook van de partij en maakte het feestje compleet. Enkele mensen waren ontgoocheld dat ze niet officieel konden deelnemen aan de recordpoging - te weinig ijsjes én bandjes door de massa volk - maar dat kon de sfeer uiteindelijk niet drukken. Het werd een lange namiddag met enkel lachende gezichten. (MMB)