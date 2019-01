Wendy (20) bevrijdt hanen waarmee jager vossen lokt: “Ik kon het niet langer aanzien” Mathias Mariën

29 januari 2019

15u52 5 Beernem Een groep wandelaars heeft in een afgelegen bos in Beernem een man betrapt op illegale vossenjacht. De jager gebruikte levende hanen als lokaas en liet ze in erbarmelijke omstandigheden overleven. “Ze zaten onder het bloed en hadden geen eten en drinken. Ik kon het niet langer aanzien en heb hen zelf bevrijd”, zegt Wendy Lammens, die in Veurne verwaarloosde dieren opvangt.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights maakt het verhaal wereldkundig. “”Er is amper controle op de jacht. Deze onschuldige en gewonde dieren waren overgeleverd aan de grillen van een jager die alle regels aan zijn laars lapt”, zegt Els Van Campenhout. De organisatie werd eind december op de hoogte gebracht van de illegale vossenjacht toen een groep wandelaars de vossenval met gewonde dieren toevallig aantrof in een afgelegen bos in Beernem. De verantwoordelijken van Animal Rights gingen de situatie ter plaatse bekijken en alarmeerden het Agentschap voor Natuur en Bos en Wendy Lammens, die zich met haar eigen asiel al langer bekommert om verwaarloosde dieren. De omstandigheden waarin de vier hanen en één hen werden aangetroffen, waren schrijnend.

Zelf bevrijd

Bij Natuur en Bos lieten ze verstaan dat ze pas twee weken later poolshoogte konden nemen van de situatie. “Maar zolang kon ik écht niet wachten”, zegt een verontwaardigde Wendy, die een dierenasiel heeft in Veurne. “Wie weet hoelang zaten die dieren al opgesloten? Ze zaten onder het bloed en hadden geen eten en drinken. En dat allemaal in een veel te kleine kooi. De jager gebruikte ze puur als lokaas voor de vossen. Verschrikkelijk.” De jonge vrouw nam het heft daarop zelf in handen en bevrijdde de vier hanen en één hen. Hoewel de dieren daarmee uit hun lijden werden verlost, vernietigde Wendy zo wel het bewijsmateriaal van de illegale vossenjacht. Ze contacteerde het Agentschap Natuur en Bos, dat ondertussen liet verstaan dat er nog meer illegale activiteiten op het domein van de jager zijn ontdekt. Een klacht bij de politie diende Wendy voor de illegale vossenjacht niet in, aangezien ze zelf het bewijsmateriaal nietig maakte. Met de dieren gaat het ondertussen stukken beter. Door de goede zorgen in het asiel zijn ze stilaan helemaal klaar voor adoptie.

Bestraffing?

Bij Animal Rights hopen ze dat Natuur en Bos alsnog actie zal ondernemen tegen de jager. “Het is schrikbarend dat burgers zelf actie moeten ondernemen, omdat overheidsinstanties dit nalaten. Wij hopen dat de jager adequaat wordt gestraft en als voorbeeld zal dienen voor andere illegale activiteiten”, zegt Els van Campenhout. “Het gebruik van levende lokdieren bij de recreatieve vossenjacht is te allen tijde verboden. Op termijn hopen we dat er in België een volledig verbod komt op de gruwelijke en nutteloze vossenjacht.”