Weer openluchtfilms op unieke locaties 24 juli 2018

In Beernem kan je voor het vijfde jaar op rij genieten van een leuke zomerfilm op een unieke locatie op 10 en 18 augustus. De openluchtvoorstellingen kaderen in het cultureel zomerprogramma van de gemeente. Op vrijdag 10 augustus staat het witte doek in de sfeervolle dreef in het hartje van Sint-Joris. Om 21.30 uur is er de film 'Moonrise Kingdom'. Vanaf 19.30 uur kan je al genieten van een drankje op het zomerterras in de Kooldreef. Op zaterdag 18 augustus doet Kleuterweelde dienst als openluchtbioscoop. De uurregeling is daar hetzelfde. Meer info op www.beernem.be. (BHT)