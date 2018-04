Weer nieuwe politieke beweging: Beernemse Flandriens 05 april 2018

02u39 0 Beernem Het blijft rommelen in de Beernemse politiek. Na de start van Beernemse Burger Belangen (BBB) vorig jaar is er nu alweer een nieuwe politieke fractie opgericht.

Twee ex-leden van BBB stampen de Beernemse Flandriens uit de grond. "Er viel geen waaier meer te trekken met de Beernemse Burger Belangen", gebruiken Giovanni Doom en OCMW-raadslid Xavier Stevens een typische wielerterm. "Terwijl andere politieke partijen inspraak van de burger wegwuiven en elkaar naar de keel grijpen, willen wij het alternatief zijn." Volgens Xavier Stevens gaat het vooralsnog om een 'beweging', met de ambitie om tot een politieke partij uit te groeien. Of dat nog voor de komende verkiezingen zal zijn, hangt af van de interesse van Beernemnaars. Dat betekent ook dat oud-schepen Patricia Waerniers zowat alleen zou overblijven in BBB. "Vorige week hebben we beslist om die partij op te geven", zegt Waerniers. "Enkele van onze leden zijn al benaderd door andere politieke fracties." Of Waerniers in oktober nog op een lijst zal staan, is allesbehalve zeker. "Wellicht niet", verrast ze. "Ik heb drie kinderen en werk genoeg. Ik zie wel wat op me afkomt." (BHT)