Wandelen in teken van psychische kwetsbaarheid

01 februari 2019

08u37 0 Beernem Op zondag 3 februari organiseert Wandelclub Beernem zijn jaarlijkse Bloemendaletocht.

Vanuit OC De Kleine Beer vertrekken de wandelaars voor een afstand van 4, 6, 11, 15 of 21 km. Nieuw is dat Wandelsport Vlaanderen de ‘Te Gekke Wandelingen’ promoot. Tijdens deze wandelingen wordt de psychische kwetsbaarheid onder de aandacht gebracht. “We proberen letterlijk een stap te zetten om de geestelijke gezondheid via de wandelingen te promoten”, zegt Els Vyncke.

De korte afstanden 4 en 6 km krijgen een stop in het Dienstencentrum Mirte. Medewerkers van het Dienstencentrum staan ter beschikking van de wandelaars en hun vragen. Uiteraard zijn alle wandelaars welkom vanaf 7.30 uur tot 15 uur in het OC De Kleine Beer in het centrum van Beernem