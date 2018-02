Wagen belandt over de kop in gracht 13 februari 2018

02u37 0

In de Beernemstraat in Oedelem is gisterenmorgen om 7.30 uur een wagen over de kop geslagen. De 22-jarige bestuurster uit Beernem reed met haar Ford Fiesta in de richting van Beernem toen ze om nog ongekende reden van de weg af geraakte.





Ze ging aan het tollen en kwam uiteindelijk op haar dak tot stilstand in de gracht. De vrouw raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.





(SDVO)